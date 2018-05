Befrielsen. Vi mindes dem, der kæmpede for Danmark

For dem, der kan huske tilbage til den 4. maj 1945, står denne dag nok klart i deres erindring.

Det var dagen, hvor danskerne kunne rive mørklægningsgardinerne ned og igen leve i et frit Danmark.

Mange har familiemedlemmer, der kæmpede for Danmarks frihed. Mange frihedskæmpere overlevede, mens andre mistede en, de havde kær, under krigen.

I aften sætter vi over hele landet lys i vinduerne for at markere befrielsen. Og vi mindes de danskere, der kæmpede i modstandsbevægelsen under Anden Verdenskrig.

De ydede en kæmpe indsats og satte deres liv på spil for Danmarks frihed. Det kan vi alle være stolte af.

Ligesom i mange andre familier har vi også en frihedskæmper i min familie. Jeg tænker ofte på, hvilket land mine børn mon ville være vokset op i, hvis ikke tapre mænd og modige kvinder tog ansvaret på sig og kæmpede for vores gamle Danmark.

Af hjertet tak til alle jer som satte livet på spil for vores frihed.

Jeg vil i aften sætte lys i mine vinduer og mindes jeres modige kamp.