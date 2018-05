Danmark er et lille land, men er med til at præge verden omkring os, blandt andet gennem den grønne omstilling, hvor dansk teknologi er i top.

Men det er vigtigt ikke at hvile på laurbærrene, og derfor skal der sættes nye, ambitiøse mål ifølge Socialdemokratiet, der torsdag præsenterer et udspil, som skal danne rammen for dansk klima- og miljøpolitik.

- Danmark har en stærk tradition for at have en grøn førertrøje. Nu er tiden for at sætte nye, ambitiøse mål for Danmark, siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen

I Kolding præsenterede partiet torsdag udspillet "Danmark skal igen være en grøn stormagt".

- Det er vigtigt for os socialdemokrater, at vi bliver ved med at løse opgaverne kollektivt. Tusindvis af danskere går hver dag på arbejde på grund af den grønne omstilling, siger Mette Frederiksen.

Socialdemokratiet vil blandt andet skabe tre store havvindmølleparker med en kapacitet på 2500-3000 MW. Desuden skal der være en halv million elbiler.

Og så vil partiet have en grøn fremtidsfond ved navn "The Global Future Foundation", der skal bidrage til at løse de massive udfordringer, verdenssamfundet står over for, set med partiets øjne.

Står det til S, skal den danske stat skyde 20 milliarder kroner ind i fonden, der skal investere i nye teknologier inden for vedvarende energi, lagring af energi, rent drikkevand og bæredygtig fødevareproduktion.

Fonden skal skabes som Vækstfonden, som ikke påvirker det økonomiske råderum.

Der skal desuden pant på flere flasker, så plastflasker fra eksempelvis saftevand og kakao også bliver afleveret til genbrug.

Der skal findes politisk flertal for udspillet.