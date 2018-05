Vi er med hele vejen for alle eventualiteters skyld - hvis nu den skulle afvige kursen, eller der skulle indtræffe et eller andet, men det har vi nu ingen mistanke om, der gør. Russerne plejer at være gode til at holde, hvad de lover og følge de ruter, de siger, de følger. Claus Elberth, major og vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter

Det bliver den ved hjælp af to slæbefartøjer, som var med, da Akademik Lomonosov lørdag forlod Skt. Petersborg, og som er med, når det store, røde værk fredag rammer det sydlige Langeland. Det sker forventeligt klokken godt ni fredag morgen, og hvis vejret er godt - og det tyder det på - bliver der i løbet af fredagen lejlighed til at se kortegen, som har følgeskab af en patruljebåd fra det danske farvand.

Akademik Lomonosov skyder en fart af cirka fem knob, dvs. ni kilometer i timen, og forventes at passere Storebælt klokken 16, oplyser Forsvarets Operationscenter.

- Vi har indsat et dansk patruljefartøj, som eskorterer den i behørig afstand, siger Claus Elberth, major og vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter til Fyens.dk.

- Vi følger den fra Bornholm til Skagen - mest på grund af den bevågenhed, der er, for endnu er det jo dybest set en pram, der er forberedt til at blive et flydende kernekraftværk. Men vi er med hele vejen for alle eventualiteters skyld - hvis nu den skulle afvige kursen eller der skulle indtræffe et eller andet, men det har vi nu ingen mistanke om, der gør. Russerne plejer at være gode til at holde, hvad de lover og følge de ruter, de siger, de følger, siger Claus Elberth.