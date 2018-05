Fra den 6. april 2018 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Fhv. køkkenchef i Den Selvejende Institution Ryetbo Agnethe Schrøder, Smørum. Fhv. formand i NCC Industry A/S Hans Kurt Bergkvist, Næstved. Fra den 6. april 2018 er efternævnte tildel tden kongelige belønningsmedalje: Erhvervsrådgiver i Sydbank A/S Birgit Vestergaard Hansen , Gedved. Fhv. Key Account Manager i Schur Flexibles Denmark Erik Mortensen, Højbjerg. Fhv. slagter i Slagter Norlyk ApS Jens Nielsen , Sønder Omme. Fhv. senior systemtekniker i Fujitsu Danmark A/S Jens Ingemann Jensen, Svendborg. Fhv. Senior Product Manager i LINCO Food Systems A/S Kaj Elo Lindgaard , Hinnerup. Fhv. systemkonstruktør i BEC a.m.b.a. Niels Ove Nielsen, Herning. Fhv. laborant i Novozymes A/S Pia Kristensen, Allerød. Typograf i Amcor Flexibles Horsens Poul Eigil Nielsen, Horsens. Fhv. autohjælpsredder i Falck Assistance Nordic Poul Erik Knudsen, Næstved. Fhv. automekaniker i Henrik Wessel A/S Tom Duelund Sylvest Olsen, Rødovre. A-kasse sagsbehandler i 3F Nordsjælland Øst Ulla Rasmussen, Helsingør. Fhv. konsulent i Dansk Industri Vibeke Lund-Lundt, Holte. /ritzau/