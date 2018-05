Formand for smakkecenter: Nyt samarbejde er sikkert for Magleby Fri- og Efterskole

Strynø/Magleby: Der er ingen grund til at være nervøs for de økonomiske følger for Magleby Fri- og Efterskole ved, at skolen indleder et samarbejde med Øhavets Smakkecenter om, at skolen får et hold elever på smakkecentret.

Så klart afviser formanden for Øhavets Smakkecenter, Kjeld Tønder Hansen, den bekymring, som Knud Pedersen fra Bagenkop forleden gav udtryk for i et læserbrev her i avisen.

Og Knud Pedersen er selv beroliget. Han har været inviteret over på fri- og efterskolen til en kop kaffe.

- De kunne sådan set godt forstå mine bekymringer. Men jeg fik en rigtig god kop kaffe, og de forklarede, at alt er i orden. At man godt kan lave den klasse på smakkecentret, som man vil gøre, siger Knud Pedersen.