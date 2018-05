Håndbold: Odense Håndbolds hollandske profil, Pearl Van Der Wissel-Nielsen, indstiller håndboldkarrieren efter denne sæson, melder klubben.

- Pearl Van Der Wissel-Nielsen har spillet for Odense Håndbold siden 2011 og har en lang håndboldkarriere bag sig.Hun startede med at spille håndbold, da hun var tre år gammel, og den nu 34-årige playmaker har spillet i ligaklubberi både Holland, Tyskland, Frankrig og Danmark", hedder det.

- Playmakeren har også haft en stærk identitet på det hollandske landshold, hvor hun debuterede som 15-årig og efterfølgende var en fast del af over en lang årrække. I december2017 gjorde hun comeback og vandt sammen med Holland en bronzemedalje ved VM-slutrunden i Tyskland, fortsættes det.

Om sit håndboldeventyr fortæller Pearl Van Der Wissel-Nielsen til Odense HC's hjemmeside:

- Jeg har oplevet så mange ting i min håndboldtid - også i en ung alder. Det var sjovt at træne og lære en masse af de mere erfarne og rutinerede spillere. Nu er jeg selvblevet en af dem, og selv om jeg har prøvet meget, oplever jeg stadig nye ting. F.eks. var det helt fantastisk at kommetilbage på landsholdet i december og så ovenikøbet vinde en bronzemedalje med hjem."

Pearl Van Der Wissel-Nielsen siger videre:

- Jeg kom til Odense Håndbold et halvt år efter, at man var lige ved at gå konkurs. Vi skulle opbygge tingene og skabe endameligaklub i Odense, og det er vi jo kommet i mål med. Det har været fedt at have været med fra begyndelsen ogpå den måde være kulturbærer på holdet. Lige nu er det også dejligt at se, at vi fortsat udvikler os. Nye talenter, nyesamarbejdspartnere og nye ansigter kommer til klubben, og det gør mig stolt. Jeg er stolt af mig selv, klubben ogmine holdkammerater.

Træner Jan Pytlick:

- Det er enstor personlighed, der takker af. Pearl har været med i mange år og har bidraget med mange ting i Odense Håndboldog dansk håndbold generelt. Hun var en af de første hollændere, der kom til Danmark og har en fantastisk flotlandsholdskarriere bag sig. Vi siger farvel til en dygtig og stærk håndboldfaglig spiller.

Pearl Van Der Wissel-Nielsen arbejder ved siden af håndbolden i design- og møbelfirmaet Gejst, som hendes mand,Søren Nielsen, driver.

Om fremtiden fortæller hun:

- Lige nu vil jeg bare tænke på, at jeg skal nyde min fritid. Jeg skalpå sommerferie, til festivaler og nyde, at jeg har fri og har tid til mine venner og min familie."

Odense Håndbold spiller den første semifinale i klubbens historie på lørdag mod Team Esbjerg. Kampen spilles iOdense Idrætshal, hvor man satser på en fuld kulisse. I den anden semifinale spiller København Håndbold og ViborgHK mod hinanden.