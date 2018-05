Gudbjerg: Du behøver ikke tage i zoologisk have for at klappe geder på lørdag, for her er der Åben Gedestald over hele landet.

Det er Dansk Gede Union, som står bag dagen, hvor gedestaldene bliver åbnet rundt omkring, og således også på Fyn. Her er Tine Terkelsen på Bøllemosevej 21 ved Gudbjerg ene om at slå stalddørene op, hvor man finder 30 mohairgeder samt deres kid. Dem vil man kunne kæle med, kan man læse på unionens hjemmeside, og så vil man også kunne få smagsprøver samt se udstilling af eget garn.

Åben Gedestald finder sted mellem klokken 10 og 15. (catj)