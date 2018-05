Nr. Lyndelse: Igen i år inviterer Haveselskabet Faaborg-Midtfyn Kreds til havemarked på Bramstrup Gods med både private og professionelle udstillere. Det sker lørdag 12. maj kl. 10-15.

Her kan besøgende finde et stort udvalg af høj kvalitet inden for stauder, buske, træer og spiselige produkter. Desuden vil der være udstyr og pynt til haven. Der tages en lille entré, og der er mulighed for rundvisning i den private have på Bramstrup. /exp