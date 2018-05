Debat: Flygtningekvinderne skal ud på arbejdsmarkedet

Læserbrev: Nye tal fra regeringens såkaldte Integrationsbarometer viser, at det er nu er 38 procent af flygtningene, som er kommet i beskæftigelse efter tre år her i landet. Det er en klar fremgang og dermed også godt nyt. For vi er midt i et opsving, og vi har faktisk brug for både hænder og hjerner. Vi ser endda på visse områder, at der er mangel på arbejdskraft, så hvis de gode tider fortsætter, så er der en risiko for, at opsvinget løber tør for arbejdskraft. Så mister virksomhederne ordrer, og samfundet går glip af vækst og velstand.

Der er dog en kønsskævvridning i gruppen af flygtninge. Det er næsten halvdelen af de mandlige flygtninge, der er i sving, mens det blot er 14 procent af kvinder, som er i arbejde efter de år. Det er et problem. Vi ved også erfaringsmæssigt, at jo længere tid, man ikke er på arbejdsmarkedet, desto sværere bliver det at komme i job.

Det er sådan, at flygtningekvinderne i mindre grad end mændene får færre virksomhedsrettede tilbud end mændene. Det er et problem, for det er netop et greb, som virker i forhold til gruppen. Og så kommer vi ikke uden om, at flygtningekvinder på linje med andre ledige i øvrigt skal sanktioneres, hvis de reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis de siger nej til for eksempel et tilbud om virksomhedspraktik eller et reelt job.

Slutteligt må jeg vist lige tilføje, at det her handler om, at tiderne er optimale i forhold til at få alle grupper på kanten af arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet. Derfor skal vi gribe den gode mulighed, som opsvinget er, til at få så mange som muligt i sving. Det er både godt for den enkelte og for samfundet.