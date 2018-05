Debat: Sydfynsk x -faktor - mere end blot hammer og søm

Læserbrev: Langt om længe erhvervede jeg og min lille matrikel en havelåge, og med den en ny erfaring - at faglighed, der satser på, at alt er i vinkel, også kan munde ud i medmenneskelighed. Selv om faglighed er i højsæde, når boligerne i mit kvarter bliver renoveret og forbedret, kan den måde arbejdet ledes på handle om mere og andet. Byder ind med noget, der kan vokse og gro; måske endda et nyt syn på livet. Fagmanden så, at et par ekstra blomsterkasser - og nåh, ja - et par krydderurter, der fulgte med, kunne tilføje nærtliggende matrikel og mennesket ekstra liv.

Et møde mellem to mennesker, hvor det ikke bare handler om, at få det faglige arbejde gjort hurtigt og effektivt, men også om medmenneskelighed - række ud og fange momentet, der skaber en ægte forbindelse og kontakt - sydfynsk x- faktor.