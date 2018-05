- Vi ved, vi kommer ud på den anden side af dette, og vi vil have lært noget af det. Vi har været i gang i 20 år, og det er det værste, vi har oplevet. Ja, vi er meget nede, men forsøger at få det bedste ud af det, siger Hans Jørgen Hoeck til ridemediet.

- Vi står op om natten og kigger til hestene, og jeg må indrømme, at man frygter lidt at gå ind i standen om morgenen, fortæller han til ridehesten.com.

Ejeren af Hesselhøj, Hans Jørgen Hoeck ønsker ikke at udtale sig om virusudbruddet til Fyens Stiftstidende, men til Ridehesten.com fortæller han, at én hest er død af virussen og at 24 heste onsdag var i behandling - det højeste antal til dato.

Nørre Aaby: Hesselhøj er blevet ramt af herpesvirus. Vi har lukket ned for al aktivitet ... Vi har valgt at være overforsigtige, da vi ikke ønsker at være skyld i at smitte kommer videre fra os.

Det er ikke kun Hesselhøj, der tager sine forholdsregler. Nørre Aaby Rideklub er ikke ramt af hestevirussen, men på grund af risikoen for fremtidig smitte valgte de onsdag aften at aflyse et ellers planlagt kræmmermarked på rideskolen i weekenden.

- Vi har valgt at aflyse det, fordi vi ikke vil risikere, at der kommer for mange, som kan tage smitten med sig. At lille Ida har været ovre og klappe en pony på en mark og kommer herover til kræmmermarked bagefter. Det bedste, man kan gøre, er, at holde sig i ro i hesteverdenen, fortæller formand for Nørre Aaby Rideklub, Søren Danielsen.

Og holde sig i ro gør de i rideklubben. Udover det aflyste kræmmermarked er også et stævne blevet aflyst, og hestene tages ikke med på rideture udenfor rideklubbens egne udendørsarealer. Også her er det noget, der fylder.

- Det er ikke en sygdom, der er lige til at se. En hest kan være smittebære, uden det kan ses, så man kan aldrig sige aldrig. Det er noget frustrerende skidt. Det er fornuftigt at aflyse kræmmermarkedet i min verden, men det er da brandærgerligt, for mange har glædet sig til det, fortæller Søren Danielsen.