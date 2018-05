Debat: De skal ikke blive glemt

Læserbrev: Men sergent Carl Henrik Vous fra Illebølle blev glemt 9. april for nogle dage siden - både af Øboen og Fyns Amts Avis (FAA). For 78 år siden fik han ordre til, med ca. 15 mand, at forsvare Danmark ved et vejkryds i Hokkerup i Sønderjylland mod den fremrykkende tyske hær i panservogne. Ikke ét ord i FAA eller Øboen om den totale, vanvittig ordre, der kostede ham livet. Et sted uden terrænfordele - kun en såmaskine, en rundsav samt en gammel bil stillet på tværs af vejen var eneste skjold mod overmagten, som ikke måtte irriteres for voldsomt. Min fætter Henning var soldat i Søgaard, og han så flere officerer stikke af i civil på kantinepersonalets damecykler. De havde lugtet lunten og regeringens svig.

Sergent Vous blev ofret, så kong Christian kunne sige om morgenen: "Er der faldne nok, så holder vi?" Sergent Vous skulle være gift 14 dage senere og fortsætte sit job som fængselsbetjent.

Nu er jeg så spændt på, om FAA og Øboen bringer noget om dagene 3., 4. og 5. maj 1945, hvor der skete meget omkring Langeland. Engelske fly angreb adskillige tyske skibe i Langelands Bæltet, hvoraf flere kom i brand og flere hundrede mennesker omkom eller blev sårede. Ved Rødgrunden blev et skib sat i brand og en minestryger gik på grund. 25 hårdt sårede tyskere kom i land i Lohals og med Falck bragt til Rudkøbing. Nogle kom til Spodsbjerg og endda Lundeborg.

Skibe blev også skudt i brand ud for Botofte og Tranekær, og her var så mange døde og sårede, at busser og tyske lastbiler måtte hjælpe Falck med transporten til Rudkøbing Sygehus. Både i Tranekær og Spodsbjerg blev forsamlingshuse taget i brug som lazaret, hvilket også skete med Ørstedspavillonen. Der tales om ca. 300 mennesker - både militære og flygtninge inkl. flygtede marinesoldater. To store krydsere på vej fra Norge til Kiel, måtte vende om syd for Langeland. Dertil kommer den strandede flydedok ved Fuglsbølle med de mange krigsfanger ombord.

Mindre tyske skibe blev beskudt i farvandet mellem Langeland, Strynø og Ærø. En skonnert kom ind til Bagenkop med 10 sårede tyskere, og et par skibe drev brændende rundt i farvandet. Der er således nok at skrive om - så efterkommere af de generationer, som måtte igennem de hårde år, kan forstå, at der er andet til end det tant og fjas, der serveres for dem i dag.