Kloden rundt

Tyskland: Det er ikke ufarligt at åbne champagneflasker. Det har et besætningsmedlem om bord på en langdistanceflyvning med det tyske selskab Tui erfaret. Besætningsmedlemmet blev ramt af en flyvende champagneprop, hvilket er blevet anmeldt som en arbejdsskade. Det skriver TT. Flyselskabet forsvarer sig med, at der er tydelige instruktioner om, hvordan man bør åbne champagneflaskerne. Trykket i flasken og flyet betyder ifølge selskabet, at det er vigtigt at pege flasken væk fra sig selv og andre. I anmeldelsen anmodes der om, at flyselskabet undersøger muligheden for at bruge flasker med skruelåg som alternativ. (ritzau)