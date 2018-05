Et patentudløb på et standardkateter har vist ikke at koste helt så meget, som Coloplast havde forventet.

Medicoselskabet Coloplast, der blandt andet producerer stomiposer og katetre, kan opjustere forventningerne til årets vækst.

Det viser selskabets regnskab for første halvår af det skæve regnskabsår 2017/2018.

Omsætningsvæksten for hele året ventes nu at lande på syv til otte procent, hvor selskabet tidligere forventede en vækst under syv procent i lokal valuta.

Et patentudløb på et standardkateter har vist sig ikke at koste helt så meget, som Coloplast havde forventet.

Forventningen var, at det ville koste Coloplast 100 millioner kroner, men regningen er endt med at blive 50 millioner kroner, skriver selskabet.

Dertil kommer momentum på flere af selskabets markeder og en sundhedsreform i Grækenland, der også ventes at gavne salget.

Efter første halvår har Coloplast omsat for knap otte milliarder kroner. Det er en stigning på fem procent i forhold til samme periode i 2016/2017.

Periodens resultat endte dog på 1,86 milliarder kroner mod 1,88 milliarder kroner i 2016/2017.