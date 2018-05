Kloden rundt

USA: Den amerikanske rapper Kanye West er kommet i stormvejr, efter at han i et liveinterview med underholdningsmediet TMZ kaldte slaveriet i USA for "et valg", skriver det svenske nyhedsbureau, TT. - Man hører, at slaveriet fandtes i 400 år. I 400 år? Det lyder som et valg, sagde han blandt andet. Kanye West er selv sort, og hans kommentarer blev med det samme mødt af hård kritik fra en oprørt medarbejder på TMZ, som kom i tale under interviewet. Kanye West har på Twitter efterfølgende skrevet, at han føler sig misforstået. (ritzau)