Politisag

- Chaufføren sagde, at det var mit endemål - altså at jeg havde bestilt en tur dertil - men det var en fejl, påpegede jeg og bad ham vende om.

Flexture Flextur er kollektiv trafik med små vogne. Der er ingen stoppesteder, men kørsel fra adresse til adresse efter kundernes behov. Brugerne kører sammen med andre, som man gør i tog og bus. Alle kan benytte sig af Flextur, hvis de ikke kræver særlig hjælp af chaufføren. Kørestolsbruger, som skal side i kørestolen, kan få hjælp til at komme ind og ud af bilen, men intet andet. Rollator-brugere skal selv kunne komme ind og ud af bilen. Flextur kører alle ugens dage fra klokken seks morgen til midnat. Man skal altid bestille mindst to timer før afgang.

Sydøstjyllands Politi bekræfter over for Fredericia Dagblad, at der er oprettet en efterforskning af episoden.

Også Sydtrafik bekræfter, at kvinden og Sydøstjyllands Politi har henvendt sig.

- Man må forvente omvejskørsel ved Flextrafik, og en chauffør kan ikke bare køre en anden vej, hvis der er sket en fejl. Han har en tidsplan, der skal holdes. Men man må aldrig tage fat i en kunde lige meget hvad. Det er klart, understreger afdelingsleder for Flextur, Michael Aagaard:

- Ved uenigheder skal chaufføren straks melde ind til vores trafikstyring. Det, der er sket, er uacceptabelt og vil selvfølgelig blive påtalt, men vi har også opfordret chaufføren til selv at kontakte politiet, når der nu foreligger en anmeldelse fra kvinden.

- Det, jeg har hørt, er, at chaufføren siger til os, at han rigtigt nok tog fat i kvindens hånd. Han afviser at have været voldelig, siger Michael Aagaard.