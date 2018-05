Foreningen, der har arbejdet for at omdanne Gudmes gamle rådhus til et fælleshus, er ikke mere. Det står klart efter en ekstraordinær generalforsamling onsdag aften. De foreninger, der holder til i huset, får i første omgang lov til at blive.

- Der var ingen foreninger eller beboere til stede, så vi havde indset, at det her var slutningen, siger Lonnie Jensen.

Gudme Fælleshus Foreningen Gudme Fælleshus blev stiftet i efteråret 2015.Gennem et års tid inden da havde en arbejdsgruppe vendt, hvordan Gudmes gamle rådhus kunne blive til et fælleshus for byen til gavn for lokale foreninger, der havde brug for lokaler, eller borgere, der manglede et sted til forskellige andre aktiviteter.Foreningens formål var på det tidspunkt at købe rådhuset af Svendborg Kommune.I dag holder blandt andre en folkedanserforening, LOF, en seniorklub, Sydøstfyns Pensionistforening og Gudme Beboerforening til i huset. Flere andre foreninger har allerede fundet andre lokaler til sine aktiviteter på grund af usikkerheden om fremtiden for fælleshuset.

Foreningen blev stiftet i efteråret 2015. Målet var at købe det gamle Gudme rådhus af kommunen og lave det til et fælleshus til byen til gavn for lokale foreninger og borgere, der havde brug for et sted til diverse aktiviteter.

På det tidspunkt lå der en rådighedsaftale, som gav foreninger og dagplejen lov til at bruge huset frem til 31. december 2017 - en aftale, som foreningen Gudme Fælleshus har fået forlænget til 30. juni 2018.

Det har derfor været meningen, at de fem foreninger, der fortsat holder til i huset, snart skal ud. Til dem er der dog gode nyheder at fortælle.

- De behøver ikke at være ude af huset den 30. juni alligevel, men kan blive i huset, indtil dets fremtid er på plads. Det er på grund af jeres skriverier og med hjælp fra et par byrådspolitikere, der er gået ind i sagen og formået at slå hul igennem til embedsværket, så vi kunne få lavet den her nye ordning, siger Lonnie Jensen, der sender en særlig tak til Venstres Mette Kristensen for sin hjælp i sagen.

Næstformanden fortæller desuden, at foreningens formue er doneret videre til Gudme Beboerforening.

- Vi har knap 6000 kroner, som går til Gudme Beboerforening, som gerne vil have en flag-allé. Det ville vi gerne skænke pengene til.