Når vi sorterer nogen fra, bliver vi tit beskyldt for at være racister. Men sagen er, at vi ikke vil have hashsalg eller andre "forretninger" i haveforeningen, sagde Robert Vallentin Larsen, daværende formand for haveforeningen Martinsminde, til Fyens Stiftstidende i 2006. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg