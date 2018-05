Hos Danske Spil er både Jan Pytlicks Odense HC og Nicolej Krickaus GOG favorit til at snuppe det danske mesterskab 2018.

Danske Spil forudser, at 2018 bliver et kanonår for fynsk elitehåndbold.

Både Odense HC og GOG er klar til DM-semifinalerunden, hvor Jan Pytlicks kvinder møder Team Esbjerg og Nicolaj Krickaus herrer enten Skjern Håndbold eller Aalborg Håndbold.

Men Danske Spil spår, at det bliver vildere endnu for Fyn. Spilleselskabet har nemlig både Odense HC og GOG som favorit til et dansk mesterskab.

Odense HC er endog decideret DM-storfavorit. Fynboerne giver således kun odds 1,80 - 180 kroner i gevinst for en indsats på 100 kroner - for at gå hele vejen til DM-titlen. De øvrige odds hos kvinderne er: København: Odds 4, Viborg: Odds 6 og Esbjerg: Odds 7,50.

GOG er også rimelig stor favorit hos herrerne. Sydfynboerne ligger aktuelt på odds 2,70 - altså 270 kroner i gevinst for en indsats på 100 kroner. De øvrige odds er: Skjern: Odds 3,50, BSV: Odds 4, Aalborg: Odds 5 og KIF Kolding København: Odds 25.

Torsdag aften med start 20.30 spiller BSV mod KIF i GOG's pulje 2. Her kan BSV gøre sig klar som det fjerde og sidste semifinalehold hos herrerne.