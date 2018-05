Faaborg: Den 10. maj klokken 10 åbnes dørene igen til Faaborg Miniby. Minibyggerne har brugt vinteren til at renovere, bygge og producere byggesten - blandt andet til det store byggeri af Helligåndskirken.

Og nu er de frivillige så småt ved at være klar til at byde bysbørn og turister indenfor for at nyde synet af anstrengelserne.

- Der kommer ikke nye huse ud til åbningen, men der kommer en hel del henover foråret. Blandt andre nogle små mindre baghuse, som har været hjemme i kælderen og blive shinet op. Der er også et par store bygninger, som kommer ud i løbet af sommeren, fortæller formand for Minibyen Hartvig Fritzen.

Og der er endnu en nyhed at glæde sig over, for minibyen starter nemlig sæsonen med en udvidelse af arealerne på Diernæsvej.

- Faaborg-Midtfyn Kommune har bevilget 20.000 kroner og noget praktisk hjælp til, at vi kan få udvidet vores areal ned mod bækken og få sat hegn op. Det giver os yderligere 300-400 kvadratmeter, siger Hartvig Fritzen

I første omgang skal arealet bruges til rekreativt område med plads til fx bord- og bænkesæt.

- Det vil også give os noget mere albuerum, og så kan vi benytte pladsen, når vi skal køre huse ud i udstillingen, forklarer han.