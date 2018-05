Nordkorea og Sydkorea har torsdag slået landenes kvindelandshold sammen midt under VM i bordtennis i Sverige.

De to lande stod til at møde hinanden i kvartfinalen torsdag formiddag, men i stedet for at kæmpe mod hinanden, har de valgt at sende et fælles hold videre til semifinalen.

Nu skal det sammenbragte Korea-hold møde enten Japan eller Ukraine i fredagens semifinale.

Sidste gang, at Korea stillede med et fælles VM-hold, var i 1991.

Ledere fra Nordkorea og Sydkoreas forbund ønskede ikke at møde hinanden, og idéen om at slå holdene sammen blev taget op.

Tanken blev derefter forelagt Den Internationale Bordtennisunion (ITTF) og Den Internationale Olympiske Komité (IOC), der har godkendt sammenlægningen af de to hold.

Formelt er Nordkorea og Sydkorea i krig med hinanden. I 1953 blev de dog enige om en våbenhvile.

Den seneste tid er det anstrengte forhold mellem de to koreanske naboer blødt op.

Under vinter-OL tidligere på året gik de to lande ind til åbningsceremonien sammen og i sidste uge mødtes de to landes ledere for første gang i mere end et årti.