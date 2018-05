Middelfart: Yogamind Studio ved Søs Hjorth står bag et foredrag og workshop med healer, Reiki-Mester og psykoterapeut Christo Blaak, der har undervist i healing i mere end 25 år.

I første del af arrangementet vil Christo Blaak indlede aftenen med at fortælle om Reiki-healing og sine erfaringer med det gennem de sidste 30 år. I anden del af aftenen får publikum mulighed for at afprøve deres healingsevne og blive inspireret til selv at begynde at bruge den medfødte evne.

Aftenen starter kl. 19.30 og varer cirka to timer, og der er entre. Tilmelding er nødvendig. /EXP