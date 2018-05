Føns: Fotografen Chris Christophersen, 31, der for 12 år siden flyttede til København for at slå sig ned som kongelig fotograf under navnet Royal Press Photo, vender tilbage til hjemegnen med fotoudstillingen "Grønlands Stemme", som de seneste syv år har været udstillet på rundt omkring i Danmark.

Lørdag 12. maj klokken 11 vil Chris Christophersen i Føns Kirke fortælle om sine største øjeblikke fra sine mange ture til Grønland.

Han har nemlig besøgt ni byer og bygder i både Øst og Vestgrønland.

To gange har han rejst med kongefamilien til Grønland, hvilket han også vil fortælle om.

Bagefter vil man kunne opleve udstillingen i konfirmandstuen.

Chris Christophersen, som har en mor fra fra den vestgrønlandske by Maniitsoq, boede de første seks år af sit liv i Føns.

Komtesse Feodora af Rosenborg fremstår som protektor for "Grønlands Ansigt" og af fotoprojektets ambassadører finder man Ole Henriksen, Pia Allerslev og Pusle Helmuth. /EXP