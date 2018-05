For de Swift-gale er der noget at kigge på på lørdag.

Middelfart: Over 100 Swift biler fra Swift-klubber fra hele landet kommer til Middelfart på lørdag.

Klubben afholder sin generalforsamling og udstiller samtidig deres toptunede og schinede biler hos Melfar Bilcenter fra klokken 11 til 16.

Bilerne kommer til Middelfart i korteger.

Sidste år tiltrak bilerne rigtig mange nysgerrige mennesker, og i år er der en forventning om, at flere hundrede mennesker vil kigge forbi. Sidste år blev blev der spist over 18 kilo pølser, og der vil også i år være mulighed for at få en pølse fra grillen og lidt drikkelse til ganen.

Der vil også være mulighed for at få målt bilerne på Rullefeldt, som stilles op i forbindelse med arrangementet.