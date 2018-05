Benzin

Munkebo: Shell i hele landet har besluttet at udfase 92 oktan, og det betyder, at Shell i Munkebo nu lukker for salget af lavoktan 92. I stedet kan bilisterne fremover tanke enten 95 oktan eller Shell V-Power 99 Oktan benzin.

Sidste dag med 92 oktan i standeren er 8. maj. Afviklingen af 92 oktan skyldes bl.a. vigende efterspørgsel blandt bilisterne.

- Der er flere gode grunde til, at vi nu endeligt udfaser 92 oktan. For det første er lavoktan en dårlig forretning for kunderne. Det højere energiindhold i 95 oktan gør, at man faktisk vinder ca. 10 øre per liter ved at tanke 95 oktan i stedet. Samtidig ser vi stigende efterspørgsel på vores topbrændstof. Så ved at fjerne 92 oktan kan vi nu også tilbyde V-Power brændstof på vores ubemandede anlæg, siger Søren Møller Maretti, retaildirektør i DCC Energi, som står bag Shell netværket i Danmark.