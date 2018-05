Læserbrev: I tider, hvor avisen bugner med artikler, der indikerer, at kommunen går hårde tider i møde. I tider, hvor avisen konstant indikerer, at netværket omkring de svage i samfundet, så som gadesygeplejerske, væresteder og ressourcepersoner rives bort. Og hvor byrådet næsten fremstilles som en bande ubarmhjertige uempatiske individer, kan man undre sig over, at vores kære lokale sprøjte ikke interesserer sig for de gode historier.

Under punkt 17 ved byrådsmødet tirsdag den 24. april var der et forslag om en industritekniker-indsats. Der besluttede hele byrådet (og det hedder det heldigvis stadigvæk) i samarbejde med Industri Sydfyn, Udvikling Fyn, CJC, Dansk Metal og Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier at understøtte industriteknikeruddannelsen, idet der er stor mangel på disse på Sydfyn og tilmed indeholdende praktikgaranti.

En dejlig positiv historie, hvor flere interessenter samarbejder om vores unge og til Sydfyns bedste. Men nej, avisens udsendte havde lukket ned, da man formentlig ikke fandt emnet sprængfarligt nok. I min optik var netop dette punkt dagens historie, hvor vi i hele byrådet gør noget godt for vores unge mennesker. I lighed med enigheden om at sikre lærlingepladser ved de firmaer, som udfører opgaver for Svendborg Kommune.

Sluttelig tillader jeg mig at nævne, at der for nuværende ikke er truffet nogen som helst beslutning, om at spare på områderne vedrørende de svage og udsatte i vores kommune. Det fremgår nogen gange i avisen, at der er borgere og journalister, som har den opfattelse.