Der skal pant på flere flasker, sådan så plastflasker fra eksempelvis saftevand og kakao også bliver afleveret til genbrug.

Sådan lyder et af forslagene i det miljøudspil, som Socialdemokratiet præsenterer torsdag. Og faktisk er forslaget godt på vej til at blive til virkelighed allerede.

Regeringen er nemlig i gang med at udvikle det danske pantsystem, så flere typer af plastikflasker kan omfattes. Det oplyser Venstres miljøordfører, Erling Bonnesen.

- Der har socialdemokraterne sådan set taget en kopi af det, vi er i gang med. Og det er da fint nok, siger han.

- Plast er et meget stort problem, også i Danmark. Og det skal vi have løst, siger Bonnesen.

Andre S-forslag om forbud mod gratis plastikposer og afgift på drikkevand i plastflasker er V mere skeptisk overfor.

- Vi er meget påpasselige med, at vi ikke kommer til at indføre nye røde skatter og afgifter. Det løser ingenting, siger Bonnesen.

- Vi skal have det opsamlet, sorteret og genbrugt.

Selv om der altså politisk set er opbakning til at indføre pant på flere typer plastflasker end i dag, så kan der være nogle praktiske problemer forbundet med forslaget.

Det forklarer Signe Frese, der er CSR-direktør i supermarkedskæden Coop.

- Det pantsystem, vi har i dag, fungerer godt. Men det er overbelastet, når der kommer mange flasker ind. Butikkerne skal have et stort baglokale til at håndtere det, siger Signe Frese.

- En anden problematik lige præcis med kakaomælk er, at der kan være udfordringer med hygiejneproblemer.

Hun understreger, at Coop bakker 100 procent op om, at meget mere emballage skal genanvendes. Men det vil være bedre at forbrugerne sorterer plastikaffaldet derhjemme.

- Mange kommuner indsamler allerede plastik hjemme hos borgerne selv. Man behøver måske ikke gå over åen efter vand. Man kan bare implementere nogle af de systemer, de mest fremsynede kommuner allerede har gjort, siger Signe Frese.