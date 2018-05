Debat: Dorthe Ullemose er journalisternes prygelknabe

Læserbrev: Fra sine første skridt i dansk politik har byråds- og folketingspolitiker Dorthe Ullemose været Fyns Amts Avis-journalisternes prygelknabe. De er virkelig gået til stålet, og spydige forargede skriverier har stået i kø på avisens sider.

Trods store mængder af dårlig omtale er Ullemose, sandsynligvis til irritation for de spydige, valgt til folketinget og to gange til byrådet. Alverdens dårlige omtale virker ikke, måske fordi den ikke har haft bund i virkeligheden. Man kan fornemme en vis frustration hos penneførerne, de trækker hår ud, og deres politiske tilhørsforhold afspejles i størrelsen af overskrifter og en skinger tone - så skinger, at den bliver utroværdig.

Når det er umuligt at få bugt med Ullemose, og et folketingsvalg nærmer sig hastigt, er årevis af dårlig omtale spildt, hvis Ullemose igen vælges til folketinget, så kræfter udover Fyns Amts Avis' pennefører er nødt til at skubbe lidt på.

I avisen den 29. april gør Ole Grube flittigt brug af den politiske analytiker fra TV2, Thomas Funding, som leger vurderingsmand og vurderer, at DF's partitop er trætte af Ullemose, og at hun ingen goodwillkonto har at trække på. Vurderingen ligger helt parallelt med og yderst tæt på, hvad Fyns Amts Avis' journalister har skrevet om Ullemose - logen rykker sammen for at tryne Ullemose.

Man kan have sin tvivl om værdien af en analyse foretaget af en dybrød politisk spradebasse som Funding, der er tidligere fremadstræbende socialdemokratisk ordfører, byrådsmedlem i Odense, og Anker Boyes højre hånd. Funding var spået en lysende karriere som rød politiker, men drømte om at blive mikrofonholder.

TV2 tilbød den fremadstræbende politiker Thomas Funding en praktikplads, hvis han kappede alle bånd til politik og vaskede den røde farve af.

Vurderingen af Dorthe Ullemose er altså foretaget af en rød eks-politiker, som brygger historier uden bund i virkeligheden, der hovedrystende afvises af top DF'eren Peter Skaarup.

Hvornår har Funding i øvrigt foretaget en kvalificeret vurdering af noget som helst, for eksempel præsident- eller EU-valg?