Nyåbning

- Det har været hårdt, og vi er stadig ikke helt på plads. Vi mangler for eksempel at stille caféborde op og sådan noget. Men jeg havde lovet at åbne i dag. Så det gjorde jeg, siger han.

- Klokken halv et i nat fungerede ovnene ikke. Men så er det jo heldigt, at vi også har et bageri i Erritsø, siger han og puster lidt efter en nat med kun halvanden times søvn.

Hvor er det dejligt at have en bager her i kvarteret igen. Glad kunde i køen hos Byens (nye) Brød

Det er otte år siden, at der sidst duftede af friskbagt brød og kage i bygningen. Dengang lukkede Finns Bageri, og siden har bygningen ventet på, at nogen ville slå stort brød op igen.

Finn, som lagde navn til det gamle bageri, er Lars Hesselvigs far. Lars voksede op i lejligheden oven på bageriet og arbejde i bageri og butik. Nogle gange løb han hjem i frikvarteret på Købmagergades Skole for at give et nap med i bageriet.

Farmand Finn har flere gange spurgt sønnike, om ikke han var mand for at genåbne det gamle bageri. Men først nu følte Lars, at tiden var inde. Overvejelserne var påvirket af nostalgi og følelser for barndomshjemmet. Men ikke længere.

- Altså, det er jo en forretning. Og den skal nok komme til at gå godt, når den er kørt ind efter en måneds tid eller halvanden, siger han.

Kunderne på åbningsdagen syntes nu allerede, at bageriet var kørt ind. I køen blev der i hvert fald talt højt om, hvor dejligt det er igen at have en bager inden for voldene. Forbipasserende hundeluftere standsede op, og enkelte cyklister sprang af jernhesten for at studere vinduets udstillede lækkerier. Nogle gik videre. Andre gik ind.