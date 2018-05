Læserbrev: Kommentar til indlægget "Pyrrhussejr" af Arne W. Petersen, Skårupøre Strandvej 112, Skårup.

Så kom vi igennem hele din artikel med lidt hjælp fra en respirator! Ufatteligt, at du kan rydde en hel avisside (godt nok den bagerste side), men alligevel!

Dit fuldkomment dårlige sprog, som minder om kancellisprog, som i vore nye og mere moderne dage overhovedet ikke giver nogen mening. Ej heller et sprog nogen gider.

Vil du forstås og læses, så skriv dog ganske enkelt på pæredansk din mening som de fleste kan forstå!

Lad dog være med at bruge så meget tid i en fremmedordbog for at signalere din mening eller for at vise avislæserne "sværhedsgraden af dit sprog". Det er da fuldkommen ude af proportioner og ikke mindst irriterende.

Jeg tager ikke stilling til det politiske indhold i dit "læserbrev". Du er sikkert også et rart menneske, men kom dog lige ned fra træet!