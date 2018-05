Debat: Får din opsparing for meget bank?

Læserbrev: Omkring en million af os danskere har investeret hele eller dele af vores opsparing gennem banken fx i investeringsforeninger eller puljeordninger. Det kan typisk være, hvis man er selvstændig frisør eller håndværksmester, der selv må spare op til tilværelsen som pensionist, fordi man ikke har en arbejdsgiver, der indbetaler til pensionen. Eller det kan være forbrugere, der har en arbejdsmarkedspension, men som samtidig gerne vil spare ekstra op til alderdommen eller sørge for en opsparing til børn og børnebørn.

I Danmark er bankerne tæt på at have monopol på at rådgive os forbrugere om opsparing og investering, og stort set al vores opsparing kanaliseres over i bankernes investeringsforeninger, hvor omkostningerne kan være mange gange højere end de alternative investeringsmuligheder, der findes på markedet.

Bankerne tager sig betalt for ulejligheden. Rigtig godt betalt. For mange af os lyder det måske umiddelbart ikke af så meget, når vi taler om fx forskelle i omkostninger på en halv eller en hel procent. Men konsekvenserne er store, når omkostningerne løber på år efter år, mens opsparingen vokser.

I Forbrugerrådet Tænk har vi regnet på sagen og kan se, at vi forbrugere kan ende med at betale hundredtusindvis af kroner ekstra og dermed gå glip af over tusind kroner hver måned, som pensionister, hvis vi betaler for høje omkostninger på vores opsparing til pension.

Det er derfor vigtigt, at holde blikket stift rettet mod omkostningerne frem for afkastet, når man investerer. Afkastet varierer nemlig og er umuligt at forudse. Omkostningerne, derimod, ligger fast. Alligevel er det kun to procent af de adspurgte i en ny undersøgelse, der svarer, at de får rådgivning om deres investeringer i en bank, som de har valgt på grund af de lave omkostninger på netop investeringsprodukter.

Vi vil i Forbrugerrådet Tænk gøre en indsats for, at vi private opsparere bliver bedre klædt på til at tale med vores bankrådgiver om, hvordan vi selv får mest ud af vores opsparing og til at finde og bruge nogle af de billigere alternativer, der findes til bankens investeringsrådgivning.

Vi har derfor på vores hjemmeside www.taenk.dk lavet en beregner, hvor man i kroner og ører kan se, hvad de omkostninger, man betaler for at spare op gennem banken, betyder for hvor mange penge, man fx har at leve for, når arbejdslivet stopper, og pensionistlivet begynder.

Groft sagt skal du arbejde 4 år længere for hvert procentpoint, du betaler i omkostninger på din pensionsopsparing gennem livet.

Der er dermed al mulig grund til at tjekke, om din opsparing får for meget bank - jo før jo bedre.