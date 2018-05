Skole

Det lokale arbejde for blandt andet at sikre lærerne god forberedelsestid kan fortsætte. Og det skal det, mener både borgmesteren og lærerformand Per Breckling.

Fredericia: Fredericia Lærerkreds og Fredericia Kommune har siden lockout og lovindgrebet i 2013 etableret et tæt samarbejde og en god, fælles forståelse. Det samarbejde kan fortætte under den nye overenskomst. Og det glæder både borgmesteren og den lokale lærerformand sig over. I sine 1. maj-taler talte Jacob Bjerregard (S) om, at udvikle den eksisterende samarbejdsaftale og såkaldte forståelses-papir til en egentlig lokal arbejdstids-aftale. “ Hvis vi kan lave en lokal aftale, der er bedre end det, vi kan komme igennem med gennem overenskomsten, så kan jeg kun være glad. Per Breckling - Vi kan jo lige så godt kalde den det, den er: En arbejdstids-aftale, der blandt andet lægger et loft over hvor mange undervisningstimer, lærerne kan blive pålagt, siger Jacob Bjerregaard. Formand for Fredericias lærerkreds, Per Breckling, glæder sig over den klare udmelding fra borgmesteren. - Det kan jeg ikke andet end at være tilfreds med. Hvis vi kan lave en lokal aftale, der er bedre end det, vi kan komme igennem med gennem overenskomsten, så kan jeg kun være glad, siger han.

Stor betydning

Ifølge Per Breckling og Jacob Bjerregaard har det stor betydning, at Fredericia Kommune og lærerkredsen har samarbejdet om lærernes arbejdsforhold. - Uden den aftale ville vi være reguleret af lovindgrebet, siger Per Breckling. Hvilken forskel gør det helt konkret? - Lokalaftalen betyder blandt andet, at lærerne i Fredericia ikke kan pålægges at undervise mere end 733 timer om året. Uden lokalaftalen ville skolelederne kunne pålægge lærerene flere undervisningstimer og dermed reducere antallet af forberedelsestimer. På den måde er den lokale aftale med til at sikre eleverne velforberedt kvalitetsundervisning, siger Per Breckling. Jacob Bjerregaard peger på fleksibiliteten i lokalaftalen frem for lovindgrebets mere firkantede krav til, at lærerne skal opholde sig på skolens matrikel et bestemt antal timer hver dag. - Vi tror ikke på 8-16. Vi tror på fleksibilitet - både med hensyn til hvor og hvornår lærerne arbejder. Vi tror på, at både kommunen og lærerne får mere ud af ressourcerne med en lokal arbejdstids-aftale. Vi tror på, at de lokalt aftalte forhold giver mere arbejdsglæde. Og vi tror på, at dét er medvirkende til at holde på gode, erfarne lærere og tiltrække nye, siger Jacob Bjerregaard.

Justerer trods tilfredshed