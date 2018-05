Debat: Hvad med at ændre sparekataloget til en forretningsplan, det lyder da mere positivt, og fornuftigt!

Læserbrev: At spare er ok og fornuftigt, hvis man sparer fornuftigt, og investerer, hvor det giver afkast. Her er et par fornuftige spareforslag. Fyr det halve eller mere af byrådet, så I er 15 eller hellere 9 tilbage, så sparer i mindst 1,5/2 millioner om året. Ingen vil savne de fyrede byrødder, det vil absolut ikke gå ud over serviceniveauet, og måske bliver det oven i købet muligt at træffe beslutninger. Hvis det var jeres egen økonomi og ikke den store fælleskasse det gik ud over, havde I for længst skåret det til!

Det næste, der ligger lige for er, at forlange noget for lønnen af de ansatte, vil de ikke levere, skal de skiftes ud eller helt undværes. Hvis det var jeres egen økonomi, tror jeg ikke I ville betale løn til nogen, der ikke vil levere eller tage et ansvar/stå til regnskab. Hver eneste gang kommunen er involveret i en skandale er det aldrig embedsmandens skyld. Han kan jo ikke tage ansvaret, de er alt for få, så han ka' jutte nå det mellem kaffepauserne.

I det private erhvervsliv er vi nødt til at få noget for lønkronerne, vi kan jo ikke skære ned på det vi leverer til kunderne, for så vil de ikke betale.

Borgerne i kommunen har ikke mulighed for at undlade at betale for ydelser, der ikke bliver leveret, kommuneskatten er tvang uanset om I leverer/hvor forkert I bruger skattekronerne.

Et rigtig godt spareforslag er at handle bedre ind, ved at undlade at forgylde sælger/udlejer, når der købes jord til udstykning eller lejes fremtidsfabrik eller parkeringshus!

Jeg tror på, at det gælder for kommunen som i det private erhvervsliv, at hvis man leverer den gode vare og den gode service, så får man flere kunder og dermed flere kroner i (kommune) kassen.

Og du kære flertals Bo. Spørg nu nogen, der har forstand på at drive forretning, inden du igen bruger din flertals magt til et nydt "bredt" forlig, og sparer os alle ihjel.

En oplagt kilde til mere indtægt, som er som er nævnt mange gange for byens embedsmænd og politikere, er at bruge det lokale erhvervsliv, når der skal investeres, kommunens embedsmænd ynder at indkøbe uden for kommunens grænser. Det hjælper jo ikke meget på arbejdspladser og skattegrundlag i Svendborg, men det kommer vi nok aldrig igennem med.

Invester de sparede midler i turisme, tilflytning og erhvervsliv, I kan f.eks. se Kristians indlæg fra den 26/4. Udnyt de mange muligheder på havnen til nytte for byens borgere og turister i stedet for boliger, som kun er til glæde for få og helt utroligt kortsigtet - og lige så dumt som at parkere foran porten.