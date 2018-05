Karriere

Sandplay kan gøre dig bevidst om dine styrker, svagheder og ikke mindst dine værdier. Metoden kan få dit næste karrieretræk til at stå lysende klart for dig. Det mener arrangørerne af et fem ugers forløb, der har til formål at give deltagerne et mentalt puf mod den næste udfordring. Og det er kun for kvinder.

Hvad vil der ske, hvis du midt i en stresset hverdag med deadlines, strategi og brandslukning får mulighed for at tage dine tanker om egne styrker, svagheder og værdier ud af hovedet og ned på bordet foran dig, så du kan kigge på dem helt fysisk. Flytte rundt på dem og arrangere dem, som du i virkeligheden gerne vil have, at de skal være?

Der vil ske det, at dit næste karrieremæssige træk står lysende klart for dig.

Marlene Isabel Rasmussen og Anke Plato Marlene Isabell Rasmussen47 år



Ledelsesrådgiver og forfatter til flere bøger om selvledelse



Anke Plato



48 år



Klassisk musiker, psykoterapeut og sandplayinstruktør

Det mener Marlene Isabell Rasmussen og Anke Plato, og de lancerer nu et projekt, hvor netop den øvelse er mulig.

Det er metoden sandplay, som oftest bruges i psykoterapeutiske forløb til børn, der skal bruges som coaching for en række erhvervskvinder, der over fem uger bliver tilbudt klarhed og muligheden for at flytte sig mentalt.

- Det er et dynamisk redskab, som jeg har stor erfaring med at bruge på børn, og jeg har tit tænkt, at det kan gavne voksne også. Det kan godt virke lidt langhåret, når man lige hører det første gang, men det er jo frugten af forløbet, der tæller, siger Anke Plato.

Hun er uddannet sandplay-instruktør og står derfor for den del af kurset.

- Der er blødt op for en alternativ og lidt mere feminin måde at se tingene på i disse år. Jeg er altid meget nysgerrig efter nye og kreative måder at lave forandringsprocesser på, siger Marlene Isabel Rasmussen, der er selvstændig ledelsesrådgiver.

Og det feminine kommer i centrum på kurset, for det henvender sig kun til kvinder.

- Det kunne sagtens fungere til mænd. Men det kan godt være, at kvinder har en lidt anderledes måde at gøre tingene på, end mænd har. Kvinder har en indre dialog kørende, som ikke findes hos mænd på samme måde. Med det her kursus skaber vi et fortroligt og tæt rum, hvor vi kan udvikle de enkelte deltagere, siger Marlene Isabel Rasmussen.

Der er plads til seks kvinder på hvert hold, og interessen har været størst hos selvstændige erhvervsdrivende i 40'erne. Altså nøjagtig samme segment som de to kursus-arrangører.

- Kurset henvender sig til personer, der er kørt lidt fast i deres job eller karriere og som måske ikke føler, at deres potentiale bliver forløst i øjeblikket. Måske bliver éns idéer skudt ned, måske er det noget andet, der trykker, siger de to arrangører om deres målgruppe.

Og hvad er det så, man kommer igennem på de fem uger og i alt tre sessions, der er lagt klar?

- Man bygger tre scenarier i sandet. Ved den første session bygger man sit arbejdsliv, som det ser ud lige nu. Hvor er éns værdier i forhold til de opgaver og de muligheder, man har? Ved næste session gælder det så drømmescenariet. Hvordan skulle ens arbejdsliv se ud, hvis der slet ingen grænser var? Og i sidste runde gælder det så om at få skabt et realistisk billede, som man kan arbejde hen imod. Det er meget konkret, og det leverer nogle helt enkle værktøjer, man kan tage fat i. Processen går igang allerede under forløbet, og vi kommer som arrangører ikke til at dømme nogen. Men vi er i stand til at stille nogle rigtigt gode spørgsmål til de scenarier, den enkelte bygger op, fortæller Anke Plato og Marlene Isabel Rasmussen.

Vi er tilbage ved begyndelsen. For hvordan ser ens arbejdsliv ud, når det er bygget i sand og præsenteret ved hjælp af symbolske figurer?

- Det er selvfølgelig individuelt fra menneske til menneske. Men fordelen ved at få det bygget på denne måde er, at du kan skifte synsvinkel - helt bogstaveligt. Ved at gå om på den anden side af sandkassen, kan man se tingene fra en ny vinkel. Man kan flytte nogle figurer og dermed nogle værdier enten tættere på eller længere fra hinanden. Man kan skabe en afstand til sin egen situation, og det giver en klarhed, som man ikke kan tænke sig til, siger Anke Plato.