Debat: Pseudo-arbejde = falsk arbejde

Læserbrev: Jeg kender ikke filosof Anders Fogh Jensen eller antroplog Dennis Nørmark. Men jeg kan forstå på Min Mening den 23. april "Udryd pseudoarbejde" af journalist Dorthe Kirkgaard Nielsen, at de har skrevet en bog om pseudo-arbejde.

Nu ligger det mig fjernt at beskrive deres bog - som de nok har lagt masser af timer i samt meget hjerte og hjernekraft i - som pseudo-arbejde. For skal man tro, Min Mening-skribenten har de to forfattere nærmest ramt bulls eye med deres nye bog. Jeg har ikke læst bogen, så jeg skal ikke kloge mig på den. Jeg er dog af den opfattelse, at det aldrig er klogt at tage alt nyt som den evige sandhed. Også pseudo-arbejde som jeg aldrig har hørt om.

Min Mening-skribenten derimod er ikke bleg for at kategorisere masser af menneskers arbejde som pseudo-arbejde. Hvad enten du er ansat i det offentlige eller i en privat virksomhed. Hende om det. Vi lever heldigvis i et frit land, hvor vi kan skrive og mene hvad vi har lyst til. Og vi kan gøre det uden at dokumentere det.

Vi kan også gøre os til dommer over værdien af arbejdet, som den enkelte udfører. Ja, om du er politibetjent, børnehavepædagog, sosu-assistent, folkeskolelærer, sygeplejerske, økonomimedarbejder, sagsbehandler, sekretær, lastvognchauffør, kaptajn, elektriker, tømrer, pedel, butiksassistent, skoleleder eller noget helt andet. Så er du i risikogruppen for at dit arbejde kategoriseres som pseudo-arbejde.

Mon ikke vi alle sammen uanset vores job fra tid til anden, føler vi udfører pseudo-arbejde. Det er ikke alt arbejde, der er lige nyttigt, uanset jobbet. Men det skal jo gøres.

Til gengæld er jeg helt sikker på, at den artikel som Min Mening-skribenten har skrevet om pseudo-arbejde, ikke får betegnelsen pseudo-arbejde. I hvert fald ikke af skribenten selv. Hvad vi andre læsere mener. Tja, mon ikke den enkelte læser har sin egen mening om det.

Som et lille ps er ordforklaringen på pseudo i Den Danske Ordbog, "som i virkeligheden er noget andet end det som det synes eller giver sig ud for at være".

Så stammer ordet i øvrigt fra det græske ord pseudes - der betyder falsk.