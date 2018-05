112

Fredericia: Tirsdag ved 14-tiden blev to mænd overrasket, da de tilsyneladende var i gang med et indbrudsforsøg i en villa på Krokusvej. De blev forstyrret og løb væk fra stedet. Der var ikke tegn på, at de har været inde i villaen, men en liste ved fordøren blev brudt op, og de to mænd mistænkes for at stå bag, oplyser politiet.