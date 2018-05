Håndbold: - Lad os bare få Skjern nu i semifinalen. Skjern skal jo slås på et tidspunkt, hvis vi vil gå hele vejen, og Skjern virker lidt mærket lige nu.

Sådan lød det fra GOG's veteran-streg, Torsten Laen - der har set det meste og lidt til i håndboldverdenen - efter at GOG onsdag aften havde spillet sig i DM-semifinalen med sejr 38-31 over Nordsjælland Håndbold i Gudme.

Stillinger og kampe DM-slutspillets pulje 1:



1. Aalborg 5 kampe 9 point.



2. Skjern 5 kampe 8 point.



3. TTH 5 kampe 6 point.



4. Århus 5 kampe 0 point.



6. maj, kl. 16.00 (sidste pulje-dag): Skjern-Aalborg og TTH-Århus Håndbold.



Pulje 2:



1. GOG 5 kampe 9 point.



2. BSV 4 kampe 6 point.



3. KIF 4 kampe 5 point.



4. Nordsjælland 5 kampe 1 point.



3. maj, kl. 20.30: BSV-KIF.



6. maj, kl. 16.00 (sidste pulje-dag): GOG-BSV og KIF-Nordsjælland Håndbold.



I semifinalerunden møder nummer et i pulje 1 nummer to i pulje 2 og nummer to i pulje 1 nummer et i pulje 1.

Med adgangen til semifinalerunden fik Laen i øvrigt forlænget sin aktive karriere ud over søndagens sidste puljekamp mod BSV. Stregspilleren stopper således karrieren efter denne sæson.

I semifinalen møder GOG fra pulje 2 enten Skjern eller Aalborg fra pilje 1, der også er sikre på semifinalerunden. I GOG's pulje kan BSV spille sig videre med sejr torsdag aften hjemme over KIF Kolding København.

Semifinalernes sammensætning er klar søndag, hvor sidste puljerunde afvikles med starttidspunkt for samtlige kampe kl. 16.00.

Onsdag aften slog Skjern med besvær Århus Håndbold hjemme med et enkelt mål på en scoring to sekunder før tid. Skjern har haft et hårdt program - også med Champions League.

- Skjern har som vinder af grundspillet bragt sig i den bedste position, fordi de får hjemmebanefordel i alle situationer (hjemmebane i første kamp og i en eventuel tredje kamp, red.). Der er et hold, der skal tage point i Skjern. om det er i en semifinale eller i en finale. Jeg tror, det er bedre at tage det tidligt, for Skjern-spillerne virker trætte og lidt mærkede af det hårde program, de har været igennem. Så lad os da bare holde kadencen oppe og tage til Skjern og snuppe det point, som vil betyde, at vi kan afgøre tingene på hjemmebane og så komme i en finale uden Skjern, hvor vi har fordel af hjemmebane, siger Torsten Laen.