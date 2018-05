Når en gruppe investorer om ganske kort tid overtager den danske telegigant TDC, så overtager de en forretning med fremgang på bundlinjen i første kvartal.

TDC fik et resultat på 643 millioner kroner mod 615 millioner kroner i første kvartal 2017.

Omsætningen faldt dog 2,7 procent sammenlignet med første kvartal 2017 til 5,1 milliarder kroner. Det skyldes blandt andet ny regulering af roamingpriser i EU.

TDC fremhæver dog, at den såkaldt organiske indtjening er i vækst.

- Vi har siden lanceringen af vores strategi for to år siden arbejdet hen imod at vende udviklingen og skabe vækst i vores forretning i 2018. Regnskabet bekræfter, at vi når målet i år, siger koncernchef Pernille Erenbjerg i en meddelelse.

- Der er fra alle medarbejdere lagt en meget stor indsats i at nå hertil, og vi står dermed med et markant stærkere TDC Group end for to år siden, siger hun.

TDC bliver overtaget af et konsortium bestående af de danske pensionskasser ATP, PFA og PKA samt den australske finanskoncern Macquarie. Konsortiet har sikret sig over 90 procent af aktierne og ventes derfor snarest at afnotere TDC fra fondsbørsen.