The Guardian erfarer, at den kenyanske løber og OL-guldvinder Asbel Kiprop, er testet positiv for brug af epo.

Den kenyanske 1500-meterløber Asbel Kiprop, der har vundet guld ved både OL og VM, har angiveligt afleveret en positiv dopingprøve.

Det erfarer den britiske avis The Guardian.

Kiprop mener selv, at der er sket en fejl i forbindelse med den positive prøve, der skal være blevet indleveret uden for konkurrence sidst i 2017.

Han erklærer sig uskyldig.

- Jeg har læst historierne, der kæder mig sammen med brug af doping. Som atlet har jeg gået forrest i kampen mod doping i Kenya. En kamp, jeg tror meget på, og som jeg støtter, siger han ifølge The Guardian.

- Jeg vil ikke ødelægge alt, som jeg har arbejdet for siden mit første internationale løb i 2007. Jeg håber, at jeg på alle mulige måder kan bevise, at jeg er en ren atlet, lyder det fra 28-årige Kiprop.

Der har i længere tid været rygter om, at en stor kenyansk stjerne havde dumpet en dopingtest, skriver The Guardian.

Den kenyanske avis The Standard skrev onsdag, at en på det tidspunkt unavngiven atlet var blevet testet positiv for brug af epo.

Epo øger hæmatokritværdien i kroppen, hvilket betyder, at atleter kan arbejde hurtigere og i længere tid, inden de bliver trætte.

Hvis det bliver bekræftet, at Kiprop er blevet testet positiv, vil det være et stort slag for den stolte løbenation Kenya.

Kiprop er således et af de største navne i kenyansk sport.

Han vandt OL-guld i 2008 - efter at den oprindelige vinder blev diskvalificeret for brug af doping - og har vundet tre verdensmesterskaber i 2011, 2013 og 2015.

I alt 40 kenyanske atleter har afleveret positive dopingprøver i løbet af de seneste fem år, skriver The Guardian.