AS Romas fans, trænere og spillere må nøjes med at følge Champions League-finalen foran fjernsynsskærmen efter det samlede 6-7-nederlag til Liverpool i semifinalen.

Italienernes træner, Eusebio Di Francesco, er trods det samlede nederlag stolt over sine spillere, som viste stor mental styrke i onsdagens 4-2-sejr på hjemmebane i Rom.

Det siger træneren på et pressemøde efter sejren over Liverpool.

- Drengene gjorde noget ekstraordinært, og jeg kan forsikre jer om, at det ikke var en let opgave mentalt, når man har givet to mål væk og er nede 1-2.

- Vores mentalitet var ekstraordinær stærk, og selv i anden halvleg troede jeg på, at vi ville klare den og gå videre. Jeg er stolt af den måde, som vi håndterede kampen på.

- Det var næsten den perfekte kamp, og den beviste, at vi kan konkurrere på det her niveau, siger Roma-træneren.

Han medgiver dog, at det bedste hold vandt samlet.

- De var ekstraordinære i 45 minutter i den første kamp, og vi var gode i 45 minutter her til aften. Holdet, som var bedst til de små detaljer, gik videre, og vi må ikke tage noget fra Liverpool, som har spillet enestående, siger Eusebio Di Francesco.

Roma-forsvarsspilleren Federico Fazio ser allerede frem mod flere storkampe i næste sæson.

- Det her skal fortsætte år efter år, og vi bliver nødt til at være tilbage igen i næste sæson. Vi skal lære af vores fejl, men vi kan tage herfra med positive tanker og oprejst pande, siger Fazio.

Forsvarsspilleren påpeger også, at Roma efter hans mening blev snydt for to straffespark, og at det var mærkværdigt, at der kun var lagt tre minutter til i anden halvleg.