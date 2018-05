Men trods pæn stor sejr havde fynboerne svært ved at sætte sig igennem over for uortodokst spillende Nordsjælland Håndbold. Det blev en rodet og uorganiseret affære, hvor hjemmeholdet dog trak sikkert fra til sidst.

Håndbold: Med en sejr på 38-31 i slutspillets pulje 2 over Nordsjælland Håndbold i Su'vi:t Arena i Gudme er GOG klar til DM-semifinalerunden.

GOG er altså sikker på at slutte i sæsonens top-fire og møder enten Aalborg Håndbold eller Skjern Håndbold fra pulje 1 i semifinalen, der spilles bedst af tre kampe.

Men det holdt uventet hårdt mod Nordsjælland, der ellers intet havde at spille for. GOG kan fortsat ikke rigtig håndtere syv mod seks og et ekstremt offensivt forsvar. Der var ikke top-fire format over det, hjemmeholdet leverede onsdag aften. Det blev rodet - uorganiseret - i gult undtagen i det sidste kvarter. Og med alt, alt for mange fejl.

Stillinger og kampe DM-slutspillets pulje 1:



1. Aalborg 5 kampe 9 point.



2. Skjern 5 kampe 8 point.



3. TTH 5 kampe 6 point.



4. Århus 5 kampe 0 point.



6. maj, kl. 16.00 (sidste pulje-dag): Skjern-Aalborg og TTH-Århus Håndbold.



Pulje 2:



1. GOG 5 kampe 9 point.



2. BSV 4 kampe 6 point.



3. KIF 4 kampe 5 point.



4. Nordsjælland 5 kampe 1 point.



3. maj, kl. 20.30: BSV-KIF.



6. maj, kl. 16.00 (sidste pulje-dag): GOG-BSV og KIF-Nordsjælland Håndbold.

Hvis GOG's modstander i semifinalen bliver Aalborg, får fynboerne hjemmebanefordel - det vil sige hjemmebane i første og en eventuel tredje kamp - fordi GOG sluttede foran nordjyderne i grundspillet. Hvis modstanderen bliver Skjern, vil vestjyderne få hjemmebanebanefordelen, fordi Skjern sluttede bedre end GOG i grundspillet.

Nummer et i pulje 1 møder nummer to i pulje 2, og nummer to i pulje 1 møder nummer et i pulje 2.

Hvordan semifinalerne kommer til at se ud, bliver først endelig afgjort på søndag, hvor sidste runde af puljekampene spilles - alle med start kl. 16.00.

Det andet semifinalehold fra GOG's pulje 2 bliver enten BSV eller KIF Kolding København.

Semifinaleopgørene spilles den 10. og 13. maj og med eventuelle tredje kampe 16. maj.

Man kan altså forestille sig en situation, hvor GOG mister hjemmebanefordelen, selv om fynboerne vinder pulje 2. Nemlig hvis Skjern bliver nummer to i pulje 1.

- En urimelig situation, konstaterer GOG-direktør Kasper Jørgensen, der tilføjer:

- Hjemmebanefordelen i semifinalerne burde tilfalde de to klubber, der bliver nummer et i slutspilspuljerne - uanset placeringerne i grundspillet. Det havde været mere fair.