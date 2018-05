Der er ballade i kulissen om gadefestivalen Karrusel i Odense. Økonomiudvalget i Odense Kommune har bedt forvaltningen om at indlede forhandlinger med en anden part end det københavnske selskab Nus-Nus, der også står bag Distortion i København, og som har afviklet Karrusel med millionstøtte fra Odense Kommune i de seneste fire år.

- Det er en katastrofe for vores virksomhed. Tilskuddet fra Odense Kommune var en stor del af begivenheden, som vi har brugt fire år på at investere i ikke kun med penge, men også med sjæl. Vi har selvfølgelig været rystet over at fyre medarbejdere. Sådan lyder det fra stifteren af Karrusel i Odense, Thomas Fleurquin, efter at Odense Kommune i en mail har meddelt, at de formentlig ikke indgår et fortsat festivalsamarbejde i 2018.

"Jeres oplæg om afvikling af studiestartsbegivenheden Karrusel er i dag, som I ved blevet behandlet på Økonomiudvalgsmødet. Økonomiudvalget har tilkendegivet, at forvaltningen i første omgang, skal søge at indgå en aftale om tilskud til en studiestartsbegivenhed med en anden part." (Mail fra Karrusel til Odense Kommune, d. 18. april 2018)

For Karrusel betyder det mange måneders spildt arbejde, forklarer festivalstifteren.

- Vi begyndte at arbejde på Karrusel 2018 et par dage efter Karrusel 2017 og var gået godt i gang med møder med kommunen, brand, politi, og havde selvfølgelig ansat en festivalleder, booket artister og begyndt samarbejde med sponsorer, siger stifteren af Karrusel.

Men i en e-mail fra Odense Kommune, som DR Fyn er i besiddelse af, fremgår det, at Odense Kommune ikke mente, at der var grund til at forvente et fortsat samarbejde. "Tilbage i august 2015 underskrev Odense Kommune og Karrusel ApS en tilskudsaftale og en sponsoraftale. Begge aftaler trådte i kraft ved underskrift og begge var tidsbegrænsede og udløb begge efter afholdelse af Karrusel 2017. Begge aftaler har således været tidsbegrænset til og med afholdelse af Karrusel 2017[]...

Det undrer Odense Kommune, at I har afholdt så høje udgifter, uden at have en aftale for en ny periode." (Mail fra Odense Kommune til Karrusel d. 26. april 2018) Karrusel 2017 løb sidst af stablen i starten af september i forbindelse med studiestart i Odense og skulle efter planen foregå d. 6.-8. september 2018.

Odense Kommune overvejer nu at gå videre med en anden part, det lokale We Celebrate Odense, som har haft foretræde for Økonomiudvalget i midten af april ligesom Karrusel.

Odense Kommune skriver i en mail til Karrusel-festivalen, som DR Fyn er i besiddelse af, at Karrusel ikke burde have været i tvivl om, at kommunen overvejede andre muligheder. "... for Odense Kommune står det også klart, at Karrusel ApS tidligt i processen vidste, at Odense Kommune overvejede alternative muligheder for afholdelse af en studiestartsfestival i Odense, og at det i sidste ende var en politisk beslutning, hvad man ville vælge... [...]...

At Karrusel ApS vælger at afholde de anførte omkostninger, som i øvrigt fremstår fuldstændig udokumenterede, ud fra en forventning om, at der var indgået en ny aftale, må stå for Karrusel ApS´s egen regning og risiko." Karrusel har allerede brugt op mellem 290.000 og 380.000 kroner på at planlægge dette års festival, anslår festivalstifteren. Det er sket på trods af, at det ikke har ligget en ny og underskrevet kontrakt mellem parterne.

- Der lå ikke nogen fast kontrakt, men der lå en naturlig forventning om at fortsætte det gode samarbejde, siger Thomas Fleruquin.

Meldingen om, at der ikke er planer om at fortsætte samarbejdet efter fire år, kommer som en stor overraskelse for festivalstifteren.

- Vi har kun fået meget positive tilbagemeldinger. Vi har rejst en begivenhed fra ca. 3.000-4.000 gæster til ca. 25.000 gæster. Masser af godt samarbejde og stor glæde og begejstring fra Odense Kommune, siger Thomas Fleurquin og fortsætter: - Vi har ikke fået nogen begrundelse, og vi har ikke fået nogle møder. Vi har forstået, at det var nogle af vores egne medarbejdere og partnere fra Karrusel de foregående fire år, som har skabt et konsortium og skabt et lignende koncept og overtaget kontrakten med Odense Kommune, siger Thomas Fleurquin.

Karrusel-konceptet er skræddersyet til Odense, men det er usikkert, hvorvidt festivalen kan etableres uden støtte fra kommunen.

- Vi overvejer nu, om det er muligt at gennemføre dele af arrangementet uden kommunens hjælp. Vi har fået en melding om, at vi skulle være velkommen til at bruge byrummet uden at få støtten, siger Thomas Fleurquin. DR Fyn har talt med både kulturrådmand Jane Jegind (V) og stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen, men ingen af dem ønsker at kommentere sagen, før den er endeligt afgjort politisk.