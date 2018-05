DF: Et DNA-register vil gøre Danmark tryggere

Danmark: Ny forskning fra Rockwool Fonden konkluderer, at folk, hvis DNA i forvejen er kendt af politiet pga. tidligere kriminalitet og gemt i politiets DNA-register, har en mindre tilbøjelighed til at begå kriminalitet igen. Det viser sig, at folk, hvis DNA er opbevaret i registeret, har 20 procent færre domme bag sig efter tre år, sammenlignet med folk uden nogen DNA-profil i registeret! Et stærkt DNA-register, hvor befolkningens DNA-prøver er stillet til rådighed for politiet, når det handler om at opklare kriminalitet, vil altså reducere ny kriminalitet.

Det er interessant. For ofte siger - typisk venstrefløjen - at man skal tænke på at begrænse kriminalitet og styrke det præventive arbejde (hvilket jeg er enig i). Men da nyheden om, hvor godt et DNA-register ville virke imod kriminalitet, kom ud, der hørte jeg ikke nogen flage med det kriminalpræventive flag. Tankevækkende.

I Dansk Folkeparti bifalder vi idéen om et DNA-register, hvor målsætningen er at samle alle danskernes individuelle DNA-profiler for at politiet hurtigere, nemmere og billigere kan finde frem til folk, der står bag alvorlig kriminalitet. Et sådant DNA-register vil dermed gøre Danmark til et langt sikrere land - og hvor politiet vil have fantastiske muligheder for at opklare kriminalitet.

Det vil i øvrigt være ressourcebesparende. Færre vil begå kriminalitet, hvis deres profil var i registeret i forvejen (hvis man skal tro forskningen på området). Samtidig med at man hurtigere ville få bremset folk, når de den første gang begik kriminalitet. Og så skal man heller ikke glemme, at det bliver langt lettere at blive renset, hvis man skulle være så uheldig at blive mistænkt for noget, som man ikke har gjort.