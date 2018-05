De radikale har en plan: Vi skal have én million elbiler i 2030

El-biler: Kunne det ikke være fantastisk, hvis én million elbiler kørte rundt på vejene i 2030? Det er Radikale Venstres mål. Flere danske elbiler ville være en kolossal gevinst for klimaet og den luft, vi indånder.

Desværre halter Danmark bagefter på salget af elbiler. I Norge vokser salget dramatisk. Flere europæiske storbyer forbyder dieselbiler allerede i 2025. Derfor er jeg også skuffet over, at elbiler ikke er en del af regeringens energiudspil. Det er for uambitiøst. Hvorfor skal Danmark efterlades i nødsporet med de gammeldags biler? Vi risikerer at blive skraldespand for de andre landes brugte biler.

Udfordringen for danskerne er, at elbilen er for dyr, når vi sammenligner med diesel- og benzinbiler. Og det er stadig for bøvlet at parkere og få ladet sin elbil op til en rimelig pris.

Radikale Venstre vil derfor sætte gang i fem initiativer.

For det første vil vi forsikre bilkøberne om, at man kan få afgiftsfri el til elbilerne frem til 2025.

For det andet vil vi give tilskud til ladestandere.

For det tredje vil vi sørge for bedre parkerings- og køre-forhold for elbiler.

For det fjerde vil vi indføre grøn firmabilbeskatning, som vi kender det fra Sverige.

For det femte vil vi forbyde salget af benzin- og diezel-biler i 2030.