Kevin Magnussen mener, at han ude af kontekst er blevet citeret for at sige, at han vil dø i en Formel 1-bil.

Den danske Formel 1-kører er onsdag blevet citeret for at sige, at han er villig til at dø i sin racer, og at han ikke har tænkt sig at ændre sin kompromisløse kørestil.

Motorsportsmediet Crash har udlagt Magnussens citater, som om de er et svar på Red Bull-køreren Pierre Gaslys kritik, da franskmanden kaldte danskeren for den farligste kører, han har været oppe imod, efter en kollision mellem de to i weekenden.

Men Magnussen føler, at hans ord er taget ud af kontekst. Det skriver han på Twitter.

- Interviewet blev lavet før løbet i Baku, og det havde derfor ikke noget med episoden med Pierre at gøre. Jeg har sagt undskyld til Pierre mange gange efter løbet.

- Jeg vil ikke dø i min racer. Jeg udtrykte min vilje til at give absolut alt for at opnå succes. Succes for mig er selvfølgelig ikke ulykker og straffe, men at opnå så høj en position som mulig, skriver danskeren.

Magnussen blev under løbet i Baku idømt en tidsstraf på ti sekunder for kollisionen med Pierre Gasly.