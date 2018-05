Myndighederne modtager i stigende grad anmeldelser fra fagpersoner og borgere, der bekymrer sig om et barn på Fyn er udsat for vold eller på anden vis mistrives. Det presser socialrådgiverne, der mangler hænder til de mange opgaver, fortæller deres formand, Majbrit Berlau.

- Der, hvor der kan gå lang tid med underretningerne er, hvor kommunerne ikke har sikret området nok ressourcer. Det er ikke socialrådgiverne, der sylter sagerne, men kommunerne er nødt til at sikre, at der er nok bemanding til at tale med barnet og undersøge familien. Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Det er en glædelig tendens, understreger formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, der ser de mange flere underretninger som et tegn på, at systemet virker. Men, siger hun, det presser både kommunerne økonomisk og øger arbejdsbyrden hos socialrådgiverne.

Tallene bag Børns Vilkår og Trygfonden har lavet en rapport, "Status 2018 - Svigt af børn i Danmark", der viser, at antallet af anmeldelser om vold eller anden mistrivsel hos børn, eller mistanke herom, er steget fra 2015 til 2016.Over hele landet var der i 2015 96.592 henvendelser om børn, mens tallet lød på 104.121 året efter. I løbet af de to år er der alene på Fyn kommet 476 flere underretninger om vold mod børn. Eksempelvis er antallet af underretninger fordoblet i Kerteminde, der på sidste budgetmøde fandt et merforbrug på fem millioner på grund af de mange flere underretninger. Også i Svendborg har man fået knap 25 procent flere underretninger.

Lige præcis den procedure er der et stigende antal danskere, der benytter. For danskerne melder oftere om vold, misbrug eller mistrivsel i hjemmene hos de fynske børn end tidligere.

- Hvis man sidder som socialrådgiver i en kommune og ikke oplever, at der er tid og personale til at tage sig af sagerne, så fører det til stor faglig frustration.

- De flere underretninger forpligter kommunerne til at sikre, at der er ressourcer til at undersøge underretningerne. Men det halter det helt klart med nogle steder. Det stigende antal underretninger har ikke betydet flere ressourcer, siger Majbrit Berlau.

Majbrit Berlau forklarer, at der blandt socialrådgivere har været stor opmærksomhed på, hvordan man gør fagligt, så færre børn oplever mistrivsel, men at man ofte løber ind i et gammelkendte problem: ressourcerne er for små.

Formanden forklarer, at hun ser to årsager til de flere underretninger. Den ene er overgrebspakken, der fra 2013 ændrede lovgivningen omkring underretninger om mistrivsel, så eksempelvis også skolefravær kan udløse en underretning. Den anden er, at fagpersonalet omkring børn har fået mod på at underrette hurtigere i stedet for at gå i flere uger med deres bekymringer.

Derfor understreger Majbrit Berlau, at socialrådgiverne tager deres del af arbejdet.

- Der er ingen tvivl om, at vi som faggruppe, tager det meget alvorligt, når der kommer en underretning ind, og den skal vurderes inden for 24 timer. Men der, hvor der kan gå lang tid med underretningerne er, hvor kommunerne ikke har sikret området nok ressourcer. Det er ikke socialrådgiverne, der sylter sagerne, men kommunerne der er nødt til at sikre, at der er nok bemanding til at tale med barnet og undersøge familien, hvis det er nødvendigt, siger Majbrit Berlau.

Eksempelvis har Kerteminde Kommune et merforbrug på fem millioner i deres børn-, unge- og uddannelsesudvalg på grund af de mange flere anmeldelser.