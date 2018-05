Der begynder snart at komme handling bag ordene - og pengene - i Fyens Stiftstidendes nye investeringsselskab FST Invest. Det kom frem på torsdagens generalforsamling i Fyens Stiftstidende og Fynske Medier i mediehuset på Banegårdspladsen i Odense.

FST Invest skal investere i virksomheder, der kan blive til nye forretningsområder for Fyens Stiftstidende og for Jysk Fynske Medier. Arbejdet begynder for alvor, når en direktør bliver ansat, og det sker om få uger. Det fortalte Tage Koed Madsen og Torben Frigaard Rasmussen, der er henholdsvis formand og næstformand i Den fynske Bladfond, som ejer Fyens Stiftstidende.

Fyens Stiftstidende A/S / Fynske Medier P/S Fyens StiftstidendeEjer: Den fynske Bladfond



Regnskabstal 2017:



Indtægter af kapitalandele: 9,2 millioner kroner (2016: -29,6)



Andre finansielle indtægter: 6,6 millioner kroner (2016: 5,9)



Resultat før skat: 13,6 millioner kroner (2016: -25,6)



Resultat efter skat: 12,9 millioner kroner (2016: -21,1)



Egenkapital: 288,9 millioner kroner (2016: 281,6)



Fynske Medier



Ejere: Fyens Stiftstidende (68,5 pct.), Svendborg Avis (31,5 pct.)



Regnskabstal 2017:



Indtægter af kapitalandele: 9,1 millioner kroner (2016: -46,8)



Andre finansielle indtægter: 1,5 millioner kroner (2016: 1,6)



Resultat efter skat: 13,6 millioner kroner (2016: -43,2)



Egenkapital: 149,6 millioner kroner (2016: 136,0)

De to kunne også glæde sig over, at overskuddet i Fyens Stiftstidende er gået fra et minus på 26 til et plus på 14 millioner kroner før skat. Overskuddet skyldes først og fremmest, at Jysk Fynske Medier gav et overskud på 20 millioner kroner og samtidig betalte syv millioner kroner for at bruge de fynske varemærker. Derudover kan Fyens Stiftstidende glæde sig over et samlet afkast på otte millioner kroner af den likvide del af formuen, der er på 220 millioner kroner, når andelen af Fynske Mediers likvider tælles med.

- Et strejf af solskin efter at have haft en sort sky hængende over vores hoveder, var bestyrelsesformand Clas Nylandsted Andersens betegnelse på fremgangen i Jysk Fynske Medier efter 2016-underskuddet på 100 millioner kroner.

Bladfondsformand Tage Koed Madsen lægger ikke skjul på, at fusionen med de jyske medier har været dyr.

- Det har været en udfordrende fusion, som var vanskeligere og havde større omkostninger, end man havde regnet med. Man har undervurderet, hvor mange ressourcer det kræver, siger Tage Koed Madsen, der er professor på Syddansk Universitet og genkender den slags undervurderinger fra fusionen her.

- Jeg mener stadig, at fusionen var nødvendig, det er ikke muligt at overleve som en lille medievirksomhed på længere sigt. Men gevinsterne ved fusionen har endnu ikke materialiseret sig fuldstændigt. Vi har fået besparelser på omkostningerne, men de effekter, der skulle komme af investering og nytænkning har ladet vente på sig, fordi man har brugt forholdsvis mange ressourcer på at få fusionen til at fungere, siger Tage Koed Madsen, der mener, at koncernen nu er i god gænge.