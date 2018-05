Fyens Stiftstidendes tidligere chefredaktør er udset til at blive bestyrelsesformand for hele Jysk Fynske Medier. Den største fynske aktionær vil have lavet om på måde, den store mediekoncern vælger sin bestyrelse.

Den store mediekoncern Jysk Fynske Medier får efter alt at dømme næste år en formand, der er godt kendt af de fynske avis- og weblæsere. Fyens Stiftstidendes tidligere chefredaktør Per Westergård blev onsdag sat i position til at overtage den øverste post i den store fusionsvirksomhed. I forbindelse med generalforsamlingen i Fynske Medier forlod den fynske erhvervsmand Clas Nylandsted Andersen posten som selskabets formand, som blev overtaget af Per Westergård. Clas Nylandsted er fortsat med i bestyrelserne for såvel Fynske Medier som Jysk Fynske Medier og fortsætter som formand for Fyens Stiftstidendes bestyrelse. Procenter og personer Jysk Fynske Medier er sammenlagt af tre medievirksomheder, som ejer alle aktier:- Fynske Medier, 47,5 pct. (Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis)



- Jyske Medier, 16,5 pct. (Vejle Amts Folkeblad, Horsens Folkeblad, Fredericia Dagblad)



- Den sydvestjyske Venstrepresse, 36 pct. (JydskeVestkysten)



Fynske Mediers bestyrelse ser således ud efter generalforsamlingen:



Per Westergård (formand), Hans Erik Brøste Nellegaard (næstformand), Claes Nylandsted Andersen, Jan Bøttiger



Fyens Stiftstidendes bestyrelse ser nu således ud:



Clas Nylandsted Andersen (formand), Jesper Rosener, Bjarne Munck, Jørgen Christian Dreyer, Jesper Dreyer, Søren Dreyer - Heldigvis har Clas lovet, at han vil blive mindst et år, så koncernen stadig kan trække på hans store viden og erfaring. Han har været en vigtig person for, at vi er nået langt med samarbejdet i Jysk Fynske Medier, og vi vil meget gerne beholde ham, siger professor Tage Koed Madsen, der er formand for Den fynske Bladfond, som ejer Fyens Stiftstidende og dermed den største del af Fynske Medier.

Journalistuddannet formand

Fynske Medier er den største aktionær i Jysk Fynske Medier, og med ændringen er Per Westergård nu manden, der skal overtage positionen som formand for hele koncernen i 2019. Ved fusionen i 2015 aftalte de tre ejere, at formandsposten skulle gå på skift imellem dem for to år af gangen, og efter en advokat fra Esbjerg og en advokat fra Vejle, bliver det næste år tiden for en journalistuddannet formand med ni års erfaring inde fra virksomheden. Og den forandring i baggrund er ikke tilfældig, siger Tage Koed Madsen. - Vi mener, at koncernen har brug for de kompetencer, som Per Westergård kommer med. Han har en dyb indsigt i branchen, kender koncernen grundigt indefra og er respekteret blandt de øvrige ejere, siger han.

Vil have professionel bestyrelse

- Jeg håber, at perioden med Per Westergaard som formand kan være en overgang til en ny måde at besætte bestyrelsesposterne på. Vi ønsker ikke, at formanden og de øvrige medlemmer skal repræsentere en bestemt del af koncernen. De skal arbejde for hele koncernen, og derfor er det på længere sigt naturligt at vælge dem med udgangspunkt i deres kompetencer, så vi får en professionel bestyrelse, siger formanden for bladfonden. Han har tidligere luftet de tanker, men det har ikke ført til nogen ny aftale mellem ejerne. - Det skal modne lidt længere. Men de kender vores synspunkter, og måske kan vi begynde i 2021, hvor vi ellers skal i gang med en ny rotation af bestyrelsesformænd, siger Tage Koed Madsen.

Ny formand er ikke længere fynbo