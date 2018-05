Der er grund til at være bekymret for, at samme person har skrevet Dorthe Ullemoses og Tom Jensens tekster på Facebook, vurderer sprogforsker.

Svendborg: Det kan ikke slås fast med sikkerhed, at det er Dorthe Ullemose, der står bag efter alt at dømme falske Facebook-profil, Tom Jensen, men afvises kan det bestemt heller ikke. Det vurderer sprogforsker ved Københavns Universitet Tanya Karoli Christensen, efter at avisen har præsenteret hende for et udvalg af tekster fra de to Facebook-profiler. - Der er grund til at være bekymret for, at samme person har skrevet begge sæt tekster, siger Tanya Karoli Christensen, der forsker og underviser i retslingvistik og lejlighedsvis bistår politiet med at lave såkaldte ophavsanalyser - altså vurderinger af, om to tekster er skrevet af samme person. Hun har kun haft tid til at lave en kort analyse af de to tekster, men er alligevel kommet frem til, at der er påfaldende mange overlap i de to sæt Facebook-kommentarer. - Begge har tilføjet et ekstra "e", hvor det ikke hører hjemme. Dorthe Ullemose i ordet "eksempeler", Tom Jensen i "fortroelige", og de har også begge en forkærlighed for ordet "føj". Jeg har fundet det tre gange hos Dorthe Ullemose og en enkelt hos Tom Jensen, siger hun.

Præcens-r og særskrivning

Der er adskillige andre sammenfald. - Hos begge har jeg fundet eksempler på, at de sætter mellemrum både før og efter en parentes, og så har de tendens til særskrivning i stedet for samskrivning - altså at skrive ord i to, selv om de skulle være i et. Dorthe Ullemose skriver for eksempel "søndags avisen", og Tom Jensen skriver "solo løb", siger Tanya Karoli Christensen, der ydermere har bemærket, at de to bøvler med det såkaldte præcens-r - altså reglen om, at der skal sættes et r på udsagnsord i nutid. Det har hun fundet eksempler på i flere af Dorthe Ullemoses tekster samt en enkelt gang hos Tom Jensen, der har skrevet "afsløre", hvor han burde have skrevet "afslører", og så har begge gjort brug af et ikke så ofte brugt udtryk. - De har skrevet "du om nogen" og så et eller andet derefter. Hvis det var det eneste, ville det ikke være påfaldende, men det er bare en blandt mange andre ting, siger sprogforskeren, der også har bidt mærke i, at både Dorthe Ullemose og Tom Jensen deler endnu en tendens. - Dorthe Ullemose har skrevet "til valget", mens Tom Jensen har skrevet både "til valget" og "ved valget", siger hun. Og så er der de tos brug af kommaer. - Der er utroligt få af dem i begge tekster, og dem, der er, står lidt tilfældigt. Og så er der et lille bogstav efter et punktum i begge tekster også, siger Tanya Karoli Christensen.

Ikke bevist