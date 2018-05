En person har gennem de seneste måneder gentagne gange i diverse Facebook-tråde og i kommentarfeltet på Fynsamtsavis.dk taget DF's byrådsmedlem i Svendborg og folketingsmedlem, Dorthe Ullemose, i forsvar. Profilen, der også bruges til at sværte tidligere DF'ere til, er efter alt sandsynlighed falsk, vurderer eksperter.

Svendborg: "Man skal være en dygtig formand for at være Leder for sådan en flok egoister og landsbytosser. Dorthe har ikke haft det nemt..." Sådan lyder det i kommentarsporet på et opslag på redaktionens Facebook-side Vores Svendborg fra den 29. marts i år. Kommentaren kommer fra en profil, der kalder sig Tom Jensen, og som det viser sig, er det langtfra første gang, at han tager Dansk Folkepartis byrådsmedlem i Svendborg og folketingsmedlem, Dorthe Ullemose, i forsvar. Venner kender ikke Tom Jensen Facebook-profilen Tom Jensen havde onsdag 27 venner.Vi har kontaktet fem af dem, nemlig byrådsmedlem i Svendborg Flemming Madsen (S), Lasse Holm Grønning, Lohals, Niels Ege, Thurø, Jens Hald, Nyborg, og Alice Feldborg, Østrup ved Otterup.



De fortæller alle, at de ikke kender Tom Jensen og ikke ved, om han findes.



Samt at de sandsynligvis har accepteret en venneanmodning fra ham, fordi han og de har fælles Facebook-venner. (finn) En undersøgelse, som avisen har lavet, viser, at Tom Jensen i løbet af de seneste tre måneder over 40 gange har været inde på både Vores Svendborg, avisens hjemmeside Fynsamtsavis.dk og andre Facebook-tråde for at kommentere på opslag, der omhandler DF i Svendborg. I stort set alle tilfælde er det for at tale Dorthe Ullemoses sag. "Dorthe Ullemose fremstår som en dygtig Leder." "Dorthe fik som jeg husker det 1800 personlige stemmer som vidner om hvor dygtig hun er. At gå ud af et parti fordi man ikke får sin vilje er utilgiveligt." "Dorthe Ullemose fremstår som den eneste mandfolk i DF Svendborg." "Dorthe har trukket jer alle ind med hendes stemmer og så behandler du hende sådan." "Dorthe har DFs ledelse fulde opbakning. Sådan...." "ja Ullemose har ikke haft det nemt med alle de klaphatte......" Ud over at give opbakning til folketingsmedlemmet har Tom Jensen travlt med at sværte andre med til. I særdeleshed de tre tidligere DF'ere, Morten S. Petersen, Jesper Larsen og Jens Munk, får et par hårde ord med på vejen. "Morten Sol burde få styr på sig selv og sin familie før han fremstår troværdigt.. Han er en voldsmand og partihopper - det fortæller alt. Der er heller ikke meget mand over Jesper Larsen." "Hvor dybt har Jens Munk lov til at falde... tænk at være så fej og utroværlig at han lækker fortroelige dokumenter ( med hjælp fra Morten Sol ) til pressen. Referater fra bestyrelsesmøder og interne mails. Igen afsløre Jens Munk sig hvor fej en hund han er. Føj !"

Falsk profil

Profilen bag alle ovenstående kommentarer er dog efter alt sandsynlighed falsk. Det vurderer tre eksperter i sociale medier, som vi har bedt kigge profilen efter i sømmene. - Alt peger på, at det er en falsk profil. Der er et profilbillede, der er stjålet fra en anden person. Den har meget få venner, hvoraf flere af dem er ældre end personen, mens andre bor i udlandet. Og så interesserer profilen sig kun for én ting, og det er alt det, der har med Dansk Folkeparti i Svendborg-området at gøre, forklarer Silas Bang, der er redaktør for sociale medier i Jysk Fynske Medier. Han får opbakning af både journalistisk lektor på Center for Journalistik på SDU, Filip Wallberg, og Benjamin Rud Elberth, der ejer kommunikationsbureauet Elberth Kommunikation. - Der er nogle klare indikationer, der gør, at den slår ud - det falske billede, og at profilen interagerer med så få mennesker. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at den er falsk, men det er dér, jeg vil sige, at der er noget mistænkeligt, siger Filip Wallberg, mens Benjamin Rud Elberths vurdering er, at der med 95 procent sikkerhed er tale om en falsk profil. - Der findes ikke en mand i Tom Jensen med det profilbillede, som også har en Facebook-profil, der stemmer overens. Det kan godt være en rigtig mand, der sidder bag, men den rigtige mand ser ikke sådan ud og hedder med alt sandsynlighed heller ikke Tom Jensen, siger han efter at have kigget på profilen. - Der er ingen indikationer på, at det skulle være en rigtig profil. Jeg har ikke en eneste ting, der siger det, og det eneste, der kun får mig til at sige, at jeg er 95 procent sikker, er angsten for, at der kommer én og siger, at det er ham, der står bag den, men at han har dækket den til, så man ikke kunne finde ham, lyder det fra Benjamin Rud Elberth.

Lånt billede og få venner

Første indikation på, at der er ikke er tale om en rigtig person, er altså det falske profilbillede. For det er ikke en mand, der hedder Tom Jensen, der gemmer sig på billedet. Det har både Fyns Amts Avis og de tre eksperter fundet frem til ved at lave en søgning på billedet. Her kommer man blandt andet ind til en artikel på Fashionforum.dk, hvori stifteren af tøjmærket Won Hundred, Nikolaj Nielsen, er interviewet og fotograferet. Selvsamme foto er brugt på Tom Jensens profil, og det er et rødt lys, mener Filip Wallberg. - Et falsk profilbillede ikke nødvendigvis lig med, at det er falske profiler. Men det er den første alarmklokke, der går af, siger SDU-lektoren. Silas Bang går skridtet videre og kalder for et klart tegn på, at profilen er oprettet af en anden person end "Tom Jensen". - Man ser ind i mellem, at folk vælger noget tilfældigt, som man interesserer sig for som profilbillede. Men når man tager det direkte fra en anden person og dermed bryder ophavsretten, så synes jeg, det er en klar indikator på, at det er en falsk profil, siger han. Indikator nummer to er, at profilen har forholdsvist få relationer, forklarer Filip Wallberg. - Det taler for, at det er en falsk profil. Den har cirka 27 relationer, mens gennemsnittet ligger på omkring 100-150. Den er ikke falsk på grund af de få relationer, men min mistænkelighed vækkes, siger han, mens Silas Bang tilføjer: - Ud fra profilbilledet virker det jo som en ung person, og der er det meget unormalt kun at have 27 venner, hvoraf mange er ældre og flere bor i udlandet, og at have en profil, der kun er få måneder gammel. For tiden sletter folk profiler på Facebook, de opretter ikke nye, forklarer han. Benjamin Rud Elbert hæfter sig ved navnet på profilen. - Jeg er på vagt med det samme, når det er en, der har et generisk navn. Tom Jensen, Kim Larsen, Peter Sørensen, og hvad det nu er. Folk gør typisk to fejl. Enten skriver de et navn, hvor man hurtigt ved, at det ikke findes i virkeligheden, eller også er det et fuldstændigt generisk navn, som man ikke kan google, siger han. Derudover er det værd at bemærke, hvordan der ikke er angivet familiemedlemmer på profilen, at personen ikke er tagget i billeder, ligesom eksperterne bider mærke i, at der ikke er slået noget op på profilens Facebook-væg, og at Tom Jensen kun følger én gruppe, SvendborgKV17Debat. - Det er meget unormalt, at man overhovedet ikke har slået noget op og kun følger denne ene gruppe. Det sætter også alle mulige advarselslamper op om, at det er en falsk profil, der er oprettet, siger Silas Bang. - Vi har også lavet en søgning, der viser os, hvad det er for nogle tråde, den her person har deltaget i, og der kan vi se, at det kun er emner omkring DF's situation i Svendborg-området, som personen har kommenteret på og intet andet. Det peger på, at profilen kun er oprettet med det ene formål at debattere i denne sag og støtte den ene side af sagen, siger han. Den betragtning tilslutter Benjamin Rud Elberth sig. - Det fortæller mig, at det er en profil, der er oprettet til ét formål, og det er at kommentere på netop den sag. Der er en, der har tænkt, at jeg skal ind i den sag og farve kommentarfelterne, fordi det er helvedes virkningsfuld. For Filip Wallberg er det dog ikke afgørende, at personen kun interesserer sig for én ting på Facebook. - Det synes jeg ikke, vi kan sige. Vi har alle vores fokusområder, og det er meget naturligt, at vedkommende har en særinteresse. Men det er jo ikke nødvendigvis et bevis på, at profilen er falsk. Problemet er de andre indikatorer, som til sammen gør profilen mistænkelig.

Svært at slå helt fast